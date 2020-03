Può slittare ancora la ripresa del campionato di Serie A. Anzi, è un'ipotesi quasi certa visto che sarà praticamente impossibile riprendere a far rotolare il pallone il 3 aprile. Squadre in isolamento come la Juventus, infatti, avrebbero ripreso gli allenamenti solo da qualche giorno. I club discutono sulla strada migliore da intraprendere per la ripresa del campionato e sia La Gazzetta dello Sport che Il Corriere della Sera scrivono che il 2 maggio sia adesso la data più gettonata per la ripresa del campionato di Serie A, ammesso che l'Uefa posticipi l'Europeo.