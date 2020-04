E' caos sulla ripartenza della Serie A. Ieri Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha espresso le sue perplessità sulla ripartenza scatenando un vero e proprio putiferio . Come scrive Il Corriere della Sera, "per ripartire sarà necessario uno screening ad hoc e una serie di controlli ripetuti durante l’estate forzata di partite.A quei giocatori che il virus lo hanno contratto, toccheranno anche esami radiologici e cardiovascolari.".Visite dal 27 aprile e allenamenti dal 4 maggio con la ripresa del campionato a partire dal weekend del 30-31 sebbene la Lega vorrebbe addirittura anticipare i tempi. Ci sarà bisogno di buttare giù delle linee guida e anche in questo caso c'è molta difformità su come le nuove regole potrebbero essere applicate. Pensate solo alla necessità di vivere in una zona "virus free", praticamente in ritiro permanente.Ma isolare i calciatori non sarebbe l'unico problema visto che le stesse restrizioni dovrebbero valere anche per staff tecnici e medici, in costante contatto con i calciatori.