Il Torino ha appena vinto la sua prima partita in campionato, schiodandosi così dal fondo classifica dove si trovava appaiato al Crotone. La squadra di mister Giampaolo hanno trovato un successo per 2-1 a Marassi contro il Genoa nel recupero della 3^ giornata di Serie A (il match era stato rinviato per il focolaio di Covid-19 tra i rossoblu). A dare un contributo fondamentale a questo successo torinista è stato un giocatore della Juventus: Luca Pellegrini, terzino in prestito al Genoa, autore di uno sfortunato autogol che ha permesso al Toro di raddoppiare già al 26' del primo tempo.