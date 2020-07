Mancano ancora due partite per chiudere la 29esima giornata di Serie A, ma Juve, Lazio e Inter hanno completato i loro impegni. Distacchi invariati in classifica, in quanto sono arrivate tre vittorie su altrettante gare. Molto convincenti i successi dei bianconeri, 3-1 ieri al Genoa, e della banda Conte, che oggi ha superato con un tennistico 6-0 il Brescia. Ha sofferto invece la Lazio, ma poi ha avuto la meglio sul Torino grazie alle reti di Immobile e Parolo.



LA CLASSIFICA

Ecco la classifica aggiornata quando mancano due partite, Atalanta-Napoli e Roma-Udinese, per chiudere la 29esima giornata di Serie A:



Juve 71

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 57 *

Roma 48 *

Napoli 45 *

Milan 43

Hellas Verona 42

Parma 39

Cagliari 39

Bologna 38

Sassuolo 37

Fiorentina 31

Torino 31

Sampdoria 29

Udinese 28 *

Genoa 26

Lecce 25

SPAL 19

Brescia 18



LE PROSSIME PARTITE - Di seguito, nella gallery, il calendario di Juve, Lazio e Inter.