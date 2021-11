Una partita combattuta, che aveva bisogno di un episodio, magari due, per sbloccarsi. Una partita che ha consegnato alla storia di questo campionato (e chissà, magari dei prossimi...) il talento del ghanese classe 2003 Felix Afena. Il giovane, lanciato da Mourinho in questo mese e messo in campo stasera a gara in corso al posto di Shomurodov, ha abbattuto il muro del Genoa alla prima da allenatore rossoblu di Shevchenko. Tutto negli ultimi 10 minuti: prima un diagonale rasoterra a finalizzare un contropiede condotto da Mkhitaryan, poi all'ultima azione del match un destro clamoroso all'incrocio dei pali. Risultato: 0-2 a Marassi.

La Juventus, dunque, pur avendo vinto ieri contro la Lazio agganciandola in classifica, rimane all'ottavo posto perché tutte le altre in questo weekend hanno vinto.