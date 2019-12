Sei partite in programma in questa 16a giornata di Serie A. Segui tutti gli episodi da moviola, ad eccezione di quelli della gara tra Juve e Udinese che analizziamo a parte QUI LA PENNALO CICERO – RASPOLLINIIV: ABBATTISTAVAR: CHIFFIAVAR: BINDONI68' - Cross di Stepinski dalla destra, Bremer colpisce il pallone col braccio destro che è leggermente staccato dal corpo all'interno dell'area. Il Var richiama l'arbitro per rivedere l'episodio, per La Penna è calcio di rigore per il Verona.51' - Il Verona protesta e chiede un rigore all'arbitro. Cross dalla destra di Faraoni, Nkoulou prima prova il rinvio di piede, poi la palla gli finisce sul braccio. L'arbitro lascia proseguire il gioco, il Var non interviene tra le proteste del Verona.24' - Rincon si smarca sulla fascia sinistra e crossa per Berenguer che segna la rete dell'1-0 a porta sguarnita. Interviene però il Var per verificare che il pallone non fosse completamente uscito sul cross di Rincon. Il Var annulla il gol perché la sfera era uscita oltre la linea di fondo. Si resta dunque sullo 0-0.MASSALIBERTI – VECCHIIV: SACCHIVAR: NASCAAVAR: MELIMANGANIELLOVILLA – CALIARIIV: FOURNEAUVAR: BANTIAVAR: COSTANZO42' - Protesta il Milan per un tocco di mano di Magnanelli nell'area del Sassuolo. L'arbitro però aveva già fermato il gioco per una spinta di Musacchio proprio ai danni del centrocampista del Sassuolo. Nell'occasione, ammonito Kessie per proteste.33' - Il Var annulla il gol dell'1-0 al Milan. Prima che Theo Hernandez arrivi al tiro, Kessie si aggiusta il pallone col braccio, poi la sfera arriva sui piedi del terzino rossonero che calcia e segna. Corretto l'intervento del Var e la decisione di Manganiello, che annulla la rete per il mani di Kessie.29' - Giallo pesante per Theo Hernandez, che era diffidato ed è stato ammonito dall'arbitro per un fallo ai danni di Berardi. Salterà per squalifica il match contro l'Atalanta.GIUAPRETI–DE MEOIV: AYROLDIVAR: GUIDAAVAR: FIORITO- Kolarov tocca Cionek in area di rigore. Il contatto con il giocatore della Spal, che gli arriva alle spalle, è netto. Rigore corretto.​MARIANISCHENONE-VIVENZIIV: GIACOMELLIVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSI