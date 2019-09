Dopo il pareggio della Juventus contro la Fiorentina e le vittorie di Napoli, all'inglese contro la Sampdoria, e Inter, di misura contro l'Udinese, sono sei le partite in programma nella domenica di Serie A.



GENOA – ATALANTA ore 12:30

FABBRI di Ravenna

ALASSIO – SANTORO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: DI VUOLO



91' - Rigore per il Genoa: fallo su Kouamé di Djimsiti, l'arbitro Fabbri concede il secondo rigore di giornata.



83' - Gol annullato a Gosens, per posizione di fuorigioco sul lancio dalla difesa.



63' - Fabbri assegna un rigore all'Atalanta per fallo di Zapata sull'omonimo Duvan dopo l'intervento del Var: il penalty è netto.



3' - Gol annullato a Romero: la posizione di partenza del difensore del Genoa è di fuorigioco.



BRESCIA – BOLOGNA ore 15

ROCCHI di Firenze

BACCINI – PAGNOTTA

IV: MASSIMI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: GALETTO



PARMA – CAGLIARI ore 15

PASQUA di Tivoli

GIALLATINI – SCATRAGLI

IV: SERRA

VAR: DOVERI di Roma 1

AVAR: DEL GIOVANE



SPAL – LAZIO ore 15

CALVARESE di Teramo

SCHENONE – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: DI IORIO



16' - Rigore assegnato dal Var per fallo di mano di Tomovic: netto il penalty in favore della Lazio.



ROMA – SASSUOLO ore 18

CHIFFI di Padova

PERETTI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: TOLFO



HELLAS VERONA – MILAN ore 20:45

MANGANIELLO di Pinerolo

DE MEO – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: MONDIN