46' - Donati con l'esterno calcia e colpisce il braccio di Sensi nel cuore dell'area di rigore nerazzurra. Giacomelli, dopo il consulto al VAR, ha cambiato la sua scelta di assegnare il penalty.30' - Intervento duro di Candreva su Donati: proteste del Lecce, Giacomelli correttamente non va oltre il giallo.20' - Scontro Barella-Donati: il difensore del Lecce nel rinviare entra con il piede a martello sul centrocampista nerazzurro. L'arbitro ammonisce il giallorosso poi, dopo revisione al Var, conferma la decisione presa. Scelta corretta, in quanto non c'è intenzionalità nel duro intervento di Donati.19' - Gol annullato a Lukaku: uscita di Gabriel a valanga, il portiere perde il pallone che finisce al centravanti nerazzurro, che segna a porta vuota. Per l'arbitro c'è fallo di Lukaku, che nello scontro allarga leggermente il braccio​94' - Castillejo ammonito per festeggiamenti eccessivi al gol vittoria del Milan.80' - Ibrahimovic in ritardo su Becao: Pairetto assegna fallo e ammonisce l'attaccante del Milan.63' - Trattenuta di Conti su Okaka: giallo per il terzino del Milan.52' - Il Milan chiede un altro rigore per presunto fallo di mano di Becao su conclusione di Ibrahimovic, Pairetto e VAR non concedono correttamente per il pallone sbatte sul fianco del difensore dell'Udinese. Ammonito Pioli per proteste.27' - Sema stende Castillejo in ripartenza, giallo per l'esterno dell'Udinese.23' - Il Milan chiede un rigore per presunto fallo di mano di Becao sul cross di Leao. Pairetto non concede, il VAR conferma la decisione del direttore di gara che assegna corner ai rossoneri.7' - Regolare il gol dell'Udinese: De Meo inizialmente sbandiera per fallo di Donnarumma su Lasagna, Pairetto lascia correttamente correre per regola del vantaggio visto che il pallone finisce sui piedi di Stryger Larsen.