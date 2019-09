Gabriel vittima delle nuove regole: stacca il piede dalla linea, rigore da ripetere #LecceNapoli #DAZN pic.twitter.com/bNBhd81TK9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 22, 2019

Di seguito i principali episodi dadegli incontri di oggi della quarta giornata diPetagna entra in area affrontato da Peluso, che interviene sull'attaccante ospite. Secondo l'arbitro non è rigore, fra le proteste dei giocatori della Spal anche il Var conferma la decisione di Marian: è solo calcio d'angolo.Dopo tre minuti di consultazioni, il Var concede il terzo gol al Sassuolo. Segna Duncan, non c'è fuorigioco, né fallo sul portiere.- Gol annullato alla Spal, per un fuorigioco: Murgia mette in rete ma Petagna - che ha servito l'assist - era in posizione di fuorigioco. Anche qui interviene il Var, e anche qui, come per l'episodio precedente, l'attesa è lunghissima.38' - ​​Tocco di mano di Tachtsidis e rigore per il Napoli: decisione dell'arbitro assolutamente corretta. Penalty di Insigne e Gabriel che si oppone alla grandissima: ma è tutto inutile. Il portiere del Lecce si è infatti mosso prima della rincorsa dell'azzurro, da qui il cartellino giallo e la seconda chance per il capitano partenopeo. Che sfrutta questa 'prima volta' in Serie A: mai, finora, era capitato di assistere a un calcio di rigore ripetuto per il movimento anticipato dell'estremo difensore. Nulla da eccepire, il regolamento parla chiaro...50' - Fallo di mano di Elmas che scaturisce la maxi protesta del Lecce. Il centrocampista non ha interrotto un'azione importante, quindi il secondo giallo si poteva evitare​.60' - Intervento troppo irruento di Ospina: calcio di rigore - giusto - per il Lecce. Mancosu trasforma.