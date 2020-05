Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha ufficializzato la ripresa degli allenamenti collettivi il 18 maggio nell’informativa urgente alla camera: "Pochi minuti fa ho ricevuto una lettera del presidente federale Gravina, in cui ha reso noto che la Figc ha accolto tutte osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico, riadattando il protocollo consentendo senza altre difficoltà di riprendere gli allenamenti dal 18 maggio".



SERIE A DAL 13 GIUGNO? – Non sono finite qui le novità: durante l’Assemblea in corso oggi in videoconferenza, la Lega di Serie A ha avanzato una data, votata dalla maggioranza dei club, per la ripresa del campionato: si riparte dal 13 giugno. L’ultima parola spetta al governo, ma Lega e società si preparano a tornare in scena.