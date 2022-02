La Lazio riscatta prontamente la brutta sconfitta subita in Coppa Italia contro il Milan e dà continuità in campionato con un altro 3-0: all'Olimpico i biancocelesti superano il Bologna in una partita senza storia, aperta da un calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile e chiusa da una doppietta di Mattia Zaccagni. I biancocelesti si portano a 42 punti in classifica, a tre punti dalla Juventus e a uno dall'Atalanta, ma con rispettivamente una e due partite in più. Con il gol di oggi, inoltre, Ciro Immobile scavalca Dusan Vlahovic in testa alla classifica marcatori.