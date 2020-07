La Lazio crolla in casa, 3-0 contro il Milan, e resta così a 7 punti dalla Juve, che invece oggi si è imposta con un netto 4-1 nel derby con il Torino. I bianconeri volano così a 75 punti, leader della classifica, con un vantaggio più largo sui biancocelesti in vista delle difficili sfide con Milan e Atalanta.



LA CLASSIFICA:

Ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo i primi tre anticipi della 30esima giornata. Con l'asterisco le squadre che hanno una partita in meno: tra queste l'Inter di Antonio Conte, impegnata domenica a San Siro contro il Bologna.



Juve 75*

Lazio 68*

Inter 64

Atalanta 60

Roma 48

Milan 46*

Napoli 45

Verona 42

Sassuolo 40*

Cagliari 39

Parma 39

Bologna 38

Fiorentina 31

Udinese 31

Torino 31*

Sampdoria 29

Genoa 26

Lecce 25*

SPAL 19

Brescia 18.



LE PROSSIME PARTITE - Di seguito, nella gallery, il calendario di Juve, Lazio e Inter.