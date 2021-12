Sono due le partite già giocate in questo mercoledì di. Netta vittoria delcon il risultato di 3 a 0 e vittoria anche per la- 3 a 1 contro il-, che mantiene i 3 punti di distanza in classifica dallaVENEZIA-LAZIO 1-3 (fpt 1-1)VENEZIA (4–3-2-1): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Ebuhei; Vacca (dal 9’st Busio), Ampadu (dal 29’st Sigurdsson), Crnigoj; Aramu, Kiyine (dal 9’st Okereke); Forte (dal 29’st Johnsen). All. ZanettiLAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Felipe, Radu (dal 29’st Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (dal 22’st Leiva), Basic (dal 29’st Luis Alberto), Zaccagni, Felipe Anderson (dal 35’st André Anderson), Pedro. All. SarriARBITRO: Maresca FabioMARCATORI: 4’pt Pedro (L), 30’pt Forte (V), 4’st Acerbi (L), 50’st Luis Alberto (L)ASSIST: 4’pt Marusic (L), 30’pt Aramu (V), 4’st Cataldi (L), 50’st Milinkovic Savic (L)AMMONITI: 45’pt Cataldi (L), 9’st Pedro (L), 10’st Crnigoj (V), 18’st Basic, 29’st Ampadu (V), 40’st Ceccaroni (V)ESPULSI: 45’st TessmannSassuolo-Bologna 0-3 (primo tempo 0-2)Marcatori: 36’ p.t. Orsolini (B), 44’ p.t. Hickey (B), 45’ + 4’ s.t. Santander (B)Assist: 36’ p.t. Dominguez (B), 44’ p.t. Skov Olsen (B), 45’ + 4’ s.t. Vignato (B)Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur (1’ s.t. Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio (42’ s.t. Kyriakopoulos); Frattesi, Lopez (42’ s.t. Magnanelli), Traorè (18’ s.t. Defrel); Berardi, Scamacca, Boga (1’ s.t. Raspadori). All. DionisiBologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (34’ s.t. Binks); Skov Olsen (26’ s.t. De Silvestri), Svanberg (16’ s.t. Vignato), Dominguez, Soriano, Hickey; Orsolini (16’ s.t. Barrow), Arnautovic (26’ s.t. Santander). All. MihajlovicArbitro: Sig. FabbriAmmoniti: 8’ s.t. Svanberg (B), 19’ s.t. Dominguez (B), 30’ s.t. Santander (B), 44’ s.t. Magnanelli (S)