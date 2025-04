Serie A, la Juventus è il club che spende di più per gli agenti: la cifra nel 2024

AFP via Getty Images

Juventus: € 33.989.949,48

Inter: € 24.737.661,00

Napoli: € 18.184.273,62

Roma: € 17.108.857,50

Milan: € 15.295.975,47

Atalanta: € 14.331.146,96

Verona: € 13.990.552,85

Fiorentina: € 11.503.695,53

Lazio: € 10.642.160,00

Bologna: € 10.303.335,14

Udinese: € 8.416.856,33

Genoa: € 8.092.892,60

Parma: € 6.070.110,75

Como: € 6.160.135,71

Lecce: € 5.250.697,85

Monza: € 4.793.202,33

Torino: € 4.371.000,00

Empoli: € 4.259.527,24

Cagliari: € 4.053.757,78

Venezia: € 4.615.221,60

La FIGC ha pubblicato i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2024 nel massimo campionato italiano, con il dettaglio società per società. C'è stato un aumento delle spese; complessivamente, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le società della massima serie hanno versato nelle tasche dei procuratori (non solo per operazioni come acquisti o cessioni del giocatore, ma anche ad esempio di rinnovi di contratto) oltre 226 milioni di euro. Prima in questa classifica laIl club bianconero ha aumentato notevolmente la spesa per il compenso agli agenti, passando dai 23 milioni del 2023 ai 33 del 2024. Un aumento di quasi al 50%.