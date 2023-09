Uno degli obiettivi della Juventus sul mercato era di ringiovanire la rosa; traguardo raggiunto, con l'inserimento di giocatori come Cambiaso, Weah, Nicolussi Caviglia e l'addio di Cuadrado, Bonucci, Di Maria, Paredes. In Serie A, i bianconeri hanno la sedicesima rosa più giovane, con una media di 26.6 anni per elemento. Più vecchie della Juve a livello di giocatori ci sono Roma, Cagliari, Lazio ed Inter. I nerazzurri sono ultimi con oltre 28 anni di media.