Laha cambiato marcia, lo dicono i numeri. Nelle ultime cinque giornate di Serie A nessuno ha fatto meglio della squadra bianconera, che ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio (0-0 in casa dell'Atalanta), per un totale di 13 punti conquistati che le sono valsi una notte in cima alla classifica e l'attuale secondo posto alle spalle dell'. La speranza dei tifosi, ora, è che possa mantenere questo ritmo.