Buone notizie per ladalle gare di Serie A delle 18:30. Infatti,non vanno oltre il pari - rispettivamente contro Hellas Verona e Sampdoria -, e perdono due punti dalla squadra bianconera che, adesso, si trova al quinto posto in solitaria, a 4 punti di distanza dall'Atalanta. Tutto riaperto, quindi, per la corsa alla zona Champions League. Nell'altro match del tardo pomeriggio, vittoria di misura dell'che allunga in vetta, in attesa delle partite di Napoli e Milan.