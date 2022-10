Nel pomeriggio di oggi la Salernitana ha espugnato l'Olimpico contro una Lazio che è apparsa molto sottotono rispetto alle prestazioni a cui ha abituato in questo avvio di stagione. I campani vincono per 1-3, fermando così il record di imbattibilità di Provedel e soprattutto, catapultando la Lazio al secondo posto nella classifica della miglior difesa in Serie A, alle spalle della Juventus.