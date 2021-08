Una cosa è certa: da parte della, non è stato l’inizio di campionato che i tifosi si aspettavano, né tantomeno, gli addetti ai lavori. L’entusiasmo precampionato, il ritorno di, dalle parti della Continassa si respirava un’aria frizzante. Oggi, invece, si addensano nuvole nere cariche di tempesta. Troppa la delusione per la falsa partenza: il pari contro l’condizionato dagli errori di Szczesny e la sconfitta contro l’, frutto di una prestazione altamente insufficiente di tutta la squadra. Un punto in due partite, e le prossime due vedranno i bianconeri affrontaree poi, in mezzo la partita di Champions League contro ilCome in una corsa ciclistica, quando uno dei favoriti dà segni di crisi, gli altri allungano. Delle sette sorelle del campionato italiano,– La squadra nerazzurra dimostra di non patire i colpi accusati in estate. Gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku sembrano non aver sortito effetti: esordio con vittoria netta per 4 a 0 contro il Genoa e vittoria per 3 a 1 contro l’Hellas Verona. In tutto questo, tanta consapevolezza e un gruppo che crede nel bis.– La squadra di Pioli dimostra di poter dare continuità, dopo l’ottima stagione dell’anno scorso. Prima vittoria di misura contro la Sampdoria; trionfo contro il Cagliari ieri sera: 4 a 1. Donnarumma? Già dimenticato.– I partenopei hanno trovato la quadratura del cerchio con Luciano Spalletti. Due gol al Venezia al debutto – con un uomo in meno – e due gol al Genoa ieri. Un po’ più di fatica, contro il Grifone, ma sei punti in banca e partenza sprint.– Entusiasmo. Questa è la parola d’ordine dell’ambiente giallorosso, con l’arrivo di Mourinho. 7 gol nelle prime due partite: 3 alla Fiorentina, 4 alla Salernitana. In mezzo, anche il passaggio del turno in Conference League.– La squadra di Sarri ha già dimostrato di aver digerito gli schemi del tecnico ex Juve, seppur si tratti solo dell’inizio. 3 a 1 al debutto contro l’ottimo Empoli; ben 6 gol allo Spezia. I biancocelesti si candidano ad una stagione da protagonisti– La Dea è l’unica ad aver fatto un mezzo passo falso: ma ha fatto un mercato importante e i meccanismi di Gasperini sono ormai automatici. Dopo la vittoria contr oil Torino per 2 a 1, l’Atalanta ha pareggiato contro il Bologna.