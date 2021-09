Una buona notizia, dal punto di vista economico, per lac’è. La maglia della Vecchia Signora, infatti, rimane largamente in vetta inper valore delle sponsorizzazioni., così suddivisi: 46 milioni annui da jeep, 6,5 milioni da Cygames e 51 milioni dallo sponsor tecnico, Adidas. Numeri altissimi, nel campionato italiano, da questo punto di vista, non c’è competizione. È chiaro come, in questo campo, la società bianconera benefici ancora dell’effetto, che per tre anni quella maglia l’ha vestita, portando in giro in Italia e in Europa non solo i colori bianconeri, ma anche il nome degli sponsor che vi sono apposti sopra. E vista la potenza mediatica del personaggio, non è poco.LE ALTRE – Dietro, staccata di molto, l’che, però, accorcia le distanze, in virtù dei nuovi accordi raggiunti quest’estate con Socios, Lenovo e DigitalBits. Il valore della maglia nerazzurra è di 29 milioni. Poco dietro la, con 26,1 milioni, che giova della partnership con Mediacom, società legata al patron Rocco Commisso. Medaglia di legno per ila cui Mapei versa 18 milioni all’anno. La maglia della, invece, vale 15 milioni e chiude la top 5 del campionato italiano. Ancora più dietro, quindi, rimangono due top club come(14,5 milioni) e(11,5 milioni). La classifica sui valori delle maglie è stata curata da Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano.