La più grande sorpresa dell'ultima giornata del 2021 arriva da Napoli: dopo quelle contro Atalanta ed Empoli, terza sconfitta casalinga consecutiva per gli azzurri di Spalletti, questa volta contro lo Spezia. Al Maradona decide un'autorete di Juan Jesus al 37', poi lo Spezia si difende bene e rischia solo nel finale, ma resiste. Così la Juventus rosicchia altri tre punti ai partenopei, ora terzi a 39 punti, davanti all'Atalanta a 38 e ai bianconeri a 34. Ne approfitta anche il Milan, che si riprende il secondo posto in solitaria: la squadra di Pioli vince 4-2 a Empoli. Doppietta di Kessié (12', 42'), Florenzi (63') e Theo Hernandez (69'), per l'Empoli a segno Bajrami (18') e Pinamonti sul rigore all'84'. Rossoneri ora a 42, dietro l'Inter campione d'Inverno a 46.