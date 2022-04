Altri tre punti per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che al Franchi batte l'Empoli nel derby delle 12.30. Decide l'argentino Gonzalez, che segna di testa su cross di Biraghi un minuto dopo (58') l'espulsione per doppio giallo a Luperto dell'Empoli. Anche due gol annullati dal Var sullo 0-0: a Di Francesco nel primo tempo, per fallo su Terracciano di Pinamonti, e a Cabral nella ripresa per fuorigioco di Saponara. Finale nervoso, con l'Empoli che protesta: la squadra di Andreazzoli non vince in campionato da 14 partite.