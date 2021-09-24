EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00
GIACOMELLI
PASSERI – SECHI
IV: MINELLI
VAR: MARIANI
AVAR: MARCHETTI
GENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45
DOVERI
CARBONE – DI GIOIA
IV: COSSO
VAR: MARIANI
AVAR: GALETTO
INTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00
MARESCA
COLAROSSI – PRENNA
IV: ABISSO
VAR: AURELIANO
AVAR: RANGHETTI
JUVENTUS – SAMPDORIA h. 12.30
AYROLDI
DI VUOLO – LOMBARDI
IV: CAMPLONE
VAR: ORSATO
AVAR: TEGONI
LAZIO – ROMA h. 18.00
GUIDA
MELI – PERETTI
IV: DI BELLO
VAR: IRRATI
AVAR: LONGO
NAPOLI – CAGLIARI h. 20.45
PICCININI
VIVENZI – ROSSI M.
IV: DI MARTINO
VAR: MASSA
AVAR: DI IORIO
SASSUOLO – SALERNITANA h. 15.00
GIUA
ROSSI C. – MASTRODONATO
IV: ABBATTISTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
SPEZIA – MILAN Sabato 25/09 h. 15.00
MANGANIELLO
IMPERIALE – VECCHI
IV: MERAVIGLIA
VAR: ORSATO
AVAR: BINDONI
UDINESE – FIORENTINA h. 15.00
GHERSINI
BRESMES – AVALOS
IV: COLOMBO
VAR: PAIRETTO
AVAR: TOLFO
VENEZIA – TORINO Lunedì 27/09 h. 20.45
MAGGIONI
SCARPA – SACCENTI
IV: MIELE G.
VAR: NASCA
AVAR: PAGANESSI