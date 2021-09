L'Aia rende anoti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 6ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 26 settembre.EMPOLI – BOLOGNA h. 15.00GIACOMELLIPASSERI – SECHIIV: MINELLIVAR: MARIANIAVAR: MARCHETTIGENOA – H. VERONA Sabato 25/09 h. 20.45DOVERICARBONE – DI GIOIAIV: COSSOVAR: MARIANIAVAR: GALETTOINTER – ATALANTA Sabato 25/09 h. 18.00MARESCACOLAROSSI – PRENNAIV: ABISSOVAR: AURELIANOAVAR: RANGHETTILAZIO – ROMA h. 18.00GUIDAMELI – PERETTIIV: DI BELLOVAR: IRRATIAVAR: LONGONAPOLI – CAGLIARI h. 20.45PICCININIVIVENZI – ROSSI M.IV: DI MARTINOVAR: MASSAAVAR: DI IORIOSASSUOLO – SALERNITANA h. 15.00GIUAROSSI C. – MASTRODONATOIV: ABBATTISTAVAR: MAZZOLENIAVAR: VOLPISPEZIA – MILAN Sabato 25/09 h. 15.00MANGANIELLOIMPERIALE – VECCHIIV: MERAVIGLIAVAR: ORSATOAVAR: BINDONIUDINESE – FIORENTINA h. 15.00GHERSINIBRESMES – AVALOSIV: COLOMBOVAR: PAIRETTOAVAR: TOLFOVENEZIA – TORINO Lunedì 27/09 h. 20.45MAGGIONISCARPA – SACCENTIIV: MIELE G.VAR: NASCAAVAR: PAGANESSI