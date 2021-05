Quest'oggi l'assemblea di Lega Serie A si è riunita per discutere, ancora una volta, dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Se il pacchetto 1 è stato già assegnato a Dazn, infatti, sono ancora aperte le discussioni per quel che riguarda il secondo pacchetto: quello che contiene le tre gare di campionato in co-esclusiva. I massimi dirigenti di Serie A, in merito a questo, hanno deciso di rinviare la decisione visto che è in atto un contenzioso legale tra Sky e Dazn sull'assegnazione del primo pacchetto.