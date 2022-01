32









La Lega Serie A ha deciso: la capienza degli stadi sarà ridotta a quota 5.000 spettatori per i prossimi 15 giorni. Questo, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, ciò che è filtrato dall'assemblea in corso, convocata d'urgenza in video conferenza, alla presenza di tutte e 20 le società, per affrontare il tema dell'emergenza Covid alla luce della telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quello della Federcalcio Gravina, con il Premier che aveva chiesto al mondo del calcio di valutare l'ipotesi di giocare le gare a porte chiuse.

Un'ipotesi che ora pare scongiurata, seppur con l'introduzione di una fortissima limitazione alla presenza dei tifosi, come già succede in Ligue 1, per prevenire eventuali stop al campionato da parte del Governo.



