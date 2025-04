Serie A, la corsa alla Champions e all'Europa: chi è in vantaggio negli scontri diretti? La situazione

Getty Images

A quattro giornate dal termine del campionato di, si infiamma la corsa alla prossima, ma anche per le altre due competizioni europee, ovvero. In ballo, infatti, ci sono ancora tantissime squadre e con diversi scontri diretti all'orizzonte.Dall'Atalanta, terza con 65 punti, al Milan non con 54, ci sono sette squadre ancora pienamente coinvolte nella lotta per qualificarsi alle prossime edizioni delle tre coppe europee. La, dal canto suo, occupa la quarta posizione a 360 minuti dalla fine del campionato di Serie A e i bianconeri dovranno fare il possibile per conservare questa posizione fino al traguardo finale del campionato.

Serie A, la lotta per l'Europa: la classifica



Atalanta 65

Juventus 62

Bologna 61

Roma 60

Lazio 60

Fiorentina 59

Milan 54





Serie A, la situazione scontri diretti





IN VANTAGGIO

Atalanta su Juventus, Bologna, Milan e Roma (in attesa del ritorno

Juventus su Milan e Lazio (in attesa del ritorno)

Lazio su Milan e Atalanta

Fiorentina su Juventus, Lazio, Milan e Roma (in attesa del ritorno)

Bologna su Lazio, Fiorentina (in attesa del ritorno), Milan (in attesa del ritorno) e Roma

Roma sulla Lazio.



IN SVANTAGGIO

Atalanta con Lazio

Juventus con Atalanta e Fiorentina

Lazio con Juventus (in attesa del ritorno), Fiorentina, Bologna e Roma

Fiorentina con il Bologna (in attesa del ritorno)

Milan con Atalanta, Juventus, Lazio, Fiorentina e Bologna (in attesa del ritorno)

Roma con Atalanta (in attesa del ritorno) e Fiorentina (in attesa del ritorno)

Bologna con Atalanta



IN PARITÀ