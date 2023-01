Si è chiusa lacon la vittoria della Roma nel posticipo contro la Fiorentina. Una giornata in cui non ci sono state grandi sorprese tranne il pareggio del Milan a Lecce. La sconfitta della Juve e il risultato dei rossoneri fanno si che ci sia una grande lotta dalla seconda alla settima posizione, con sei squadre in soli 4 punti.Napoli 47Milan 38Inter 37Lazio 34Atalanta 34Roma 34Udinese 25Torino 23Fiorentina 23Bologna 22Monza 21Lecce 20Empoli 19*Salernitana 18Spezia 18Sassuolo 16Sampdoria 9*Hellas Verona 9Cremonese 7