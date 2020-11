Una società potente si dimostra tale sia sul campo che in azienda. Perché i risultati sono in parte il frutto della strategia del club, che si dirama nei settori operativi e finanziari. Tra questi rientra il ramo del marketing, e dunque tutte le attività che concerne, dal sito web a social media. Il Sole 24 ore riporta uno studio dell’Osservatorio Digitale, ha analizzato tutte le 20 società di Serie A esaminando la suddetta tipologia di dati. In particolare, per quanto riguarda l’impatto dei siti ufficiali, la classifica vede in prima posizione la Juventus con 4,5 milioni di utenti al mese, l’Inter con 3,6 milioni al secondo posto, il Milan sul gradino più basso del podio a 2,5. Molto più staccate Roma a 959mila, Lazio a 757mila e Atalanta a 580mila.