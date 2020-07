Spesso e volentieri decidono le partite. No, non per forza gli attaccanti, perché se davanti a loro si trovano un gran portiere nella sua serata, segnare e portare a casa il risultato è impresa ardua. Come riporta Calciomercato.com, a guidare la classifica dei clean sheet in Serie A c’è Juan Musso, portiere dell’Udinese che ieri sera ha bloccato tutti i tentativi di Dybala e Ronaldo. 12 partite con la porta inviolata per lui. Al secondo posto Gigi Donnarumma, con 11 clean sheet. Condividono il terzo gradino del podio, a quota 10, Szczesny, Strakosha e Handanovic.