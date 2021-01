La Juventus dopodomani sera comincia il nuovo anno solare dalla 15^ giornata di campionato, che sarà però la 14^ partita per la squadra di Pirlo dato il rinvio del match contro il Napoli. La Juve arriva a questo appuntamento in sesta posizione (virtualmente terza contando la partita da recuperare) a -10 (virtuali -7) dal Milan capolista.



LA CLASSIFICA DI SERIE A (punti e differenza reti - con l'asterisco le squadre con una gara in meno)



1. Milan 34 (+16)

2. Inter 33 (+17)

3. Roma 27 (+8)

4. Sassuolo 26 (+9)

5. Napoli 25 (+15) *

6. Juventus 24 (+12) *

7. Atalanta 22 (+8) *

8. Lazio 21 (-1)

9. Verona 20 (+4)

10. Benevento 18 (-6)

11. Sampdoria 17 (-1)

12. Udinese 15 (-3) *

13. Bologna 15 (-6)

14. Fiorentina 14 (-5)

15. Cagliari 14 (-6)

16. Parma 12 (-12)

17. Spezia 11 (-10)

18. Genoa 10 (-13)

19. Crotone 9 (-16)

20. Torino 8 (-10)