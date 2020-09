La popolare conduttrice di Dazn ex-Sky Diletta Leotta è uno dei volti più noti dei media sportivi italiani. Ora che sta ricominciando la Serie A per la stagione 2020-2021, gli appassionati di calcio la rivedranno nei pre e post partita del campionato. La Leotta ha affidato oggi a Instagram tutta la sua carica per questo nuovo inizio di stagione: "Ricominciamo", ha scritto postando una sua foto sorridente col microfono in mano, accompagnando il messaggio con le emoji del pallone e del cuoricino. La prima gara su Dazn sarà Verona-Roma di stasera.