Ore 12.30 SALERNITANA−MILAN DAZN/SKY ( 201: Sky Sport 1; 202: Sky Sport Calcio, 213: Sky Sport 4k)

Ore 12.30 SASSUOLO−SAMPDORIA DAZN

Ore 14.30 SPEZIA−ATALANTA DAZN

Ore 14.30 TORINO−HELLAS VERONA DAZN

Ore 16.30 LECCE−LAZIO DAZN/SKY ( 202: Sky Sport Calcio)

Ore, 16.30 ROMA−BOLOGNA DAZN

Ore 18.30 CREMONESE−JUVENTUS DAZN

Ore 18.30 FIORENTINA−MONZA DAZN/SKY ( 202: Sky Sport Calcio; 213: Sky Sport 4k)

Ore 20.45 INTER−NAPOLI DAZN

Ore 20.45 UDINESE−EMPOLI DAZN

Ci siamo,Grande attesa per capire come le squadre ripartono dopo la pausa per il Mondiale. Oltre alla Juventus, in campo alle 18:30 contro la Cremonese, si giocheranno tutte le altre 9 partite in questo super mercoledì. Di seguito il programma della giornata.