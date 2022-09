Si è concluso da poco il match della Dacia Arena tra l'Udinese e la Roma, terminato con la schiacciante vittoria dei padroni di casa per 4-0. Le reti sono state messe a segno da Udogie, Samarzdzic, Pereyra e Lovric. Tre punti pesantissimi per i firulani che, scavalcano Juve ed Inter in classifica.