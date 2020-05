Giornata turbolenta per i presidenti di Serie A. Oggi, il numero uno del Cagliari Giulini ha detto: "Protocollo un problema, serve meno rigidità o è difficile finire la stagione"​. Anche Mattioli, patron della Spal, ha espresso perplessità: "Noi siamo già pronti. Abbiamo un hotel in centro a Ferrara (l’hotel Carlton, ndr) che già ci ospita durante il campionato. Adesso è libero ed è pronto solo per noi. Ci trasferiremo lì con un gruppo di circa sessanta persone, che sono già state sottoposte a visite mediche, e avremo a disposizione più di sessanta stanze, una per ogni calciatore, dove ciascuno potrà mangiare e dormire singolarmente. Siamo pronti e abbiamo studiato i programmi, però prima vogliamo sentire cosa dice il protocollo e i nostri medici. Stiamo facendo tutto insieme a loro e stiamo aspettando per partire. Inoltre, abbiamo anche un centro sportivo molto bello, che ci permette di lavorare in piena sicurezza”​.