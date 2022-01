La domenica di Serie A si è conclusa con due partite: Inter-Lazio e Verona-Salernitana.



A Milano, i nerazzurri hanno avuto la meglio della squadra di Sarri con il risultato finale di 2 a 1. Nel primo tempo, è Bastoni a sbloccare il risultato e portare l'Inter in vantaggio. Cinque minuti più tardi risponde Immobile. Nella ripresa, però, il gol vittoria porta la firma di Skriniar.



A Verona, la Salernitana passa a sorpresa con il risultato di 2 a 1. Per i campani, gol di Djuric e Kastanos, agli scaligeri non basta la rete di Lazovic.