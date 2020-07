L’Inter si ferma a Roma: solo 2-2 per Antonio Conte, che si porta dunque a 72 punti, a -5 dalla Juve capolista, impegnata domani nel posticipo della 34esima giornata di Serie A contro la Lazio.



LA CLASSIFICA:

Ecco la classifica di Serie A aggiornata quando manca un solo posticipo per chiudere la 34esima giornata. Con l'asterisco le squadre con una gara in meno.



Juventus 77*

Inter 72

Atalanta 71

Lazio 69*

Roma 58

Milan 56

Napoli 56

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Fiorentina 42

Sampdoria 41

Parma 40

Torino 37

Udinese 36

Genoa 33

Lecce 29

Brescia 24

SPAL 19



