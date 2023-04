Ilè sempre più vicino allo scudetto. Nel match dell'ora di pranzo, infatti, l'si è imposta in rimonta sullaper 3 a 1, grazie a una doppietta di Lautaro Martinez e a un gol di Robin Gosens, dopo l'iniziale vantaggio biancoceleste firmato da Felipe Anderson. I nerazzurri, che giusto mercoledì avevano eliminato ladalla Coppa Italia, sono ora al quarto posto in classifica a quota 57 punti, a -2 dalla Vecchia Signora che però deve ancora scendere in campo. Grazie a questo risultato, ai partenopei basta un successo contro la Salernitana nel match pomeridiano per raggiungere il titolo tricolore.