L’Inter segue il modello Juve sul taglio degli stipendi, con la comunicazione da parte del capitano Handanovic a nome di prima squadra e staff tecnico, della disponibilità a decurtarsi l’ingaggio. Le modalità non sono ancora state definite, questo perché il club nerazzurro non ha la necessità stringente di applicare tale misura. Infatti, l’Inter è la squadra che ha il miglior rapporto stipendi/fatturato di tutta la Serie A. Tuttosport ne riporta i dati. Con 417 milioni di ricavi (esercizio 2018-19), il monte ingaggi pari a 111 milioni incide solo per il 26%. Segue la Roma con il 28% e il Napoli con il 32%. La Juve si posiziona al quarto posto: anche se fattura di più (621 milioni), gli stipendi pesano il 36% sul fatturato, per un totale di 225 milioni.Basti pensare al solo Cristiano Ronaldo che percepisce 60 milioni di euro lordi all’anno. Fanalino di coda tra le big, il Milan, con il 38%