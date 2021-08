Il campionato è ai nastri di partenza, il mercato, però, non si ferma e, di conseguenza, influenza le primissime giornate della Serie A. Per esempio, laha escluso dalla lista dei convocati l'esterno Pol, cresciuto nelle giovanili della. Il motivo è che il calciatore, a breve, si unirà al Marsiglia, dove ha giocato in prestito nella passata stagione. La trattativa è in via di definizione.