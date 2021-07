Tre rigori, due espulsioni e polemiche interminabili.del 15 maggio 2021 è stata ufficialmente l'ultima partita da arbitro di Gianpaolo. Il fischietto, come riporta Sky Sport, ha annunciato il suo addio, dopo 157 partite di Serie A. Proprio l'ultima finì al centro delle discussioni - tra l'altro fu il primo e ultimo Derby d'Italia da lui diretto - e terminò con a tabellino due espulsioni:e tre rigori, di cui l'ultimo suche determinò allo scadere il risultato finale di 3 a 2 per i bianconeri.LA MOTIVAZIONE -: un'azienda di famiglia produce integratori energetici ad uso sportivo e la sua presenza non permetterebbe all'azienda di espandersi in Serie A e Serie B, a causa del conflitto di interessi. Calvarese è il terzo arbitro a uscire dalla rosa dei fischietti a disposizione viste le squalifiche di La Penna e Pasqua per la questione rimborsi. Scende, quindi, a 48 il numero di direttori di gara ad oggi a disposizione di Gianluca Rocchi.