Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a La Politica nel Pallone su RAI Gr Paramento:Capitolo giustizia sportiva, non sarebbe stato meglio celebrare i processi a fine stagione anziché durante il campionato?"Su questo mi corre l'obbligo di una premessa: le sentenze si commentano solo quando definitive. Però sono d'accordo, sono convinto e lo ribadisco che per il sistema intervenire a fine stagione sarebbe stata la soluzione migliore. Ci hanno spiegato che non sarebbe stato possibile, noi abbiamo un'idea diversa".