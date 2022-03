Un gol da chi non ti aspetti, la rete di Pierre Kalulu per avere la meglio di un buon Empoli. Il Milan spezza il tabù delle medio piccole ed esce da San Siro con tre punti in tasca. Una vittoria importante per la compagine di Pioli, che consolida il primo posto. La Juventus, invece, rimane a -7 dai rossoneri che, ad oggi, guidano il treno delle prime della classe in Serie A.