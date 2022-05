. I veneti hanno esonerato il tecnico Zanetti in settimana, al suo posto il vice Soncin, e sono ultimi in classifica, distanti appena 6 punti dalla salvezza. Dopo 8 sconfitte consecutive c'è la voglia di tornare a fare risultato. La Juve, come spesso accade in questo periodo, è in emergenza per acciacchi e infortuni, ma vuole prendersi una vittoria che saprebbe di sicurezza Champions.JUVE - Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot; Vlahovic, Morata.VENEZIA - ​Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Ampadu; Aramu, Henry, Cuisance.