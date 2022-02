Sono quasi sette anni, dal 26 aprile 2015, che il Torino non porta a casa una vittoria nel derby contro la Juventus. Tante le partite risolte nel finale dai bianconeri, che anche all’andata hanno trovato i tre punti grazie alla rete firmata da Locatelli all’86’. La formazione di Max Allegri è quindi nettamente favorita nella sfida di venerdì sera, che apre la ventiseiesima giornata di Serie A: i betting analyst di 888sport.it vedono l’«1» a 1,60, mentre il successo granata paga 6 volte la posta. Piuttosto alta anche la quota del pari, offerto a 4. Dal 2018, solo tre partite si sono concluse con un Over, motivo per cui un match con almeno tre reti si gioca a 2 su 888, mentre l’Under vale 1,80 la posta. Anche la quota del Goal si rivela piuttosto alta, a 2,02, mentre il No Goal è visto a 1,75. Delle ultime otto partite, ben quattro si sono chiuse con un successo per 1-0 dei bianconeri. Ed è proprio l’1-0 il risultato esatto più probabile a 6,25, seguito dal 2-0 a 7, mentre un pari per 1-1 vale 8,50 la posta. Attenzione anche alla vittoria della Juventus senza subire gol, a 2,48, con il "no" a 1,45.