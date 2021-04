La Juventus stasera potrebbe rivedersi fuori dalla prossima Champions League. No, non c'entrano eventuali sanzioni della Uefa per il progetto SuperLega. È proprio l'attuale situazione di classifica dei bianconeri in Serie A a dirlo. Dopo il pareggio di ieri a Firenze, infatti, la squadra di Pirlo è quarta a 66 punti. Il Napoli insegue a quota 63, ma oggi alle 18.30 giocherà contro il Torino e se dovesse vincere... scavalcherebbe la Juve: le due squadre si troverebbero appaiate a 66, tuttavia il Napoli avrebbe la differenza reti migliore (gli scontri diretti sono in parità). A quel punto ci sarebbe da ricostruirsi un piazzamento Champions.