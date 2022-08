La terza giornata di campionato è un ritorno al passato per tanti protagonisti della Serie A. A cominciare da Paulo Dybala che, dopo sette anni di Juventus, tornerà per la prima volta da avversario allo Stadium, con la maglia della Roma. I giallorossi di Mourinho, dopo le prime due giornate, sono una delle tre squadre a punteggio pieno, ma le quote Snai danno per favoriti i bianconeri di Allegri. Il segno «1» a 2,35, nel match in programma sabato alle 18.30 a Torino, si fa preferire al pareggio a 3,15 e al colpo della Roma a 3,20. Almeno nelle quote, si prevede una partita con pochi gol: l’Under a 1,77 paga meno dell’Over a 1,95, mentre il Goal a 1,70 si fa preferire al No Goal a 2,05. Dusan Vlahovic, a secco come tutta la Juventus nella sfida di Marassi contro la Sampdoria, è il marcatore più probabile a 2,25, seguito a 3,00 da Tammy Abraham e da Dybala, che ha già promesso di non esultare in caso di gol alla sua vecchia squadra. E Dybala primo marcatore? È a 6,00, come Abraham, preceduto soltanto da Vlahovic a 4,50.