Non sarà una sfida facile quella in casa contro la Fiorentina per la Juventus, reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Sassuolo e Verona, ma fresca di passaggio del turno in Champions League. Per tornare alla vittoria anche in Serie A Massimiliano Allegri spera nella vena realizzativa di Federico Chiesa, a segno in Europa da quattro gare interne consecutive, ma in rete solo in casa dello Spezia in campo nazionale. Per gli esperti di Sisal Matchpoint il gol dell’ex per il figlio d’arte vale 3 volte la posta. Un altro ex viola ora in forza alla Juve, Federico Bernardeschi, non segna in campionato addirittura dal 26 luglio del 2020, giorno della vittoria scudetto contro la Sampdoria: un suo ritorno al gol sabato, riporta agipronews, si gioca a 4,50. In casa Fiorentina gli occhi di tutti i tifosi, viola e non, saranno puntati su Dusan Vlahovic, giustiziere della Juventus allo Stadium lo scorso anno e voglioso di replicare con una rete proposta a 3,25. Un altro che sa come segnare a Torino è Josè Callejon, ancora a secco in stagione nonostante sia stato sempre presente in campionato. Un suo timbro per i bookie si trova in quota a 7,50.