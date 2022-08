Con l’inizio del campionato di Serie A riparte anche il toto vincitori dello scudetto. E nonostante il successo della scorsa stagione, secondo i bookmakers non è il Milan ad aprire la file delle papabili contendenti alla vittoria finale. Per Betclic lefavorite assolute sono Inter e Juventus, quotate pari a 2.70, con i rossoneri staccati a 4.50. Segue la Roma dopo la campagna acquisti che ha portato in dote talenti come Dybala e Wijnaldum, mentre è molto più staccato il Napoli a 15.Stagione top per l’Inter? - Concentrandosi invece sulle prime giornate, secondo i bookies sarà la formazione di Inzaghi acomandare la classifica dopo i primi cinque turni (quota a 2.90, con la Juventus dietro a 3). Di riflesso, Romelu Lukaku sarà uno dei protagonisti per la corsa al titolo di capocannoniere. Un trionfo del centravanti belga è dato a 4, alla pari con Ciro Immobile e Dusan Vlahovic. Grazie alla coppia Lukaku-Lautaro, quello nerazzurro parte in pole position per diventare l’attacco più prolifico del torneo (quotato a 1.85, bianconeri staccati a 4) e con la permanenza di Skriniar potrebbe registrare anche la miglior difesa (2.50, davanti alla Juventus quotata a 3).