sono le squadredel girone di andata. Questo il verdetto del Corriere dello Sport, che nell'edizione odierna ha tracciato un bilancio delle squadre di Serie A alla luce della prima metà di stagione. Ecco la motivazione dell'etichetta assegnata a bianconeri e rossoblù: "Sotto la sufficienza. Alla guida delle due compagini ci sono due livornesi, magari non troppo amici, gente di mare capace di annusare l'aria meglio di altri, eppure in piena mareggiata. Nènépossono ritenersi soddisfatti. Juventus e Cagliari sono andate al di sotto delle loro possibilità. I rossoblù hanno problemi diversi rispetto ai bianconeri: uno spogliatoio bollente e giocatori che non hanno assicurato il loro livello abituale. Una squadra con quei nomi non può avere solo 10 punti a fine girone di andata. La Juve si è ripresa in queste ultime 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio) giocate contro avversari di seconda fascia. Va aspettata nel girone di ritorno quando nelle prime quattro giornate incontrerà Napoli, Roma e Milan. Per ora il giudizio resta negativo, seppure tendente al rialzo".