51 milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza grazie alle indiscrezioni di stampa e alle voci ufficiali presenti nei bilanci, l'incasso della Juve dalla sponsorizzazione tecnica di Adidas per la stagione 2021-22, che porta i bianconeri in cima alla classifica dei club di Serie A. I ricavi complessivi delle squadre del massimo campionato - includendo anche gli accordi con i partner commerciali - sono stimati in circa 335 milioni di euro, una cifra in crescita rispetto alla stagione precedente, legata principalmente all'ingresso sul mercato di nuovi attori come ad esempio le società operanti nel settore delle criptovalute. Netto, comunque, il distacco della Juve dagli altri club: l'Inter, al secondo posto della classifica, è infatti fermo a 13.4 milioni di euro, alle sue spalle il Milan con 13.1; ancora più defilate, a seguire, Lazio e Roma rispettivamente con 4 e 3.5 milioni di euro.